Описана ситуация внутри «Манчестер Сити» после отстранения от еврокубков

Руководство «Манчестер Сити» провело экстренную встречу с футболистами, на которой заверило, что будет бороться до конца против санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ситуацию внутри клуба описало издание The Times.
Источник отмечает, что на собрании с игроками присутствовал исполнительный директор Ферран Сориано, а также главный тренер Хосеп Гвардиола. Сориано заверил, что у клуба есть «неопровержимые доказательства» невиновности, которые будут предоставлены Спортивному арбитражному суду.
Директор также попросил футболистов и сотрудников клуба держаться вместе. При этом The Times отмечает, что на лидеров «Манчестер Сити» уже есть претенденты.
УЕФА 14 февраля отстранил «горожан» от участия в еврокубках на два года. Причиной стали нарушения клубом правил финансового fair play. В заявлении говорится, что английская команда с 2012 по 2016 год завышала свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Помимо этого, «Манчестер Сити» также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб планирует обжаловать решение в CAS.
На данный момент «Манчестер Сити» находится в Английской премьер-лиге (АПЛ) на втором месте, которое предусматривает получение прямой путевки в Лигу чемпионов. Кроме того, команда выступает в плей-офф турнира в этом сезоне: в 1/8 финала «горожане» сыграют с мадридским «Реалом».