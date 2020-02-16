Похудевший до неузнаваемости пес стал выглядеть несчастным

Лабрадор по кличке Миллер, похудевший до неузнаваемости из-за угрозы здоровью, стал выглядеть несчастным в отличие от того времени, когда он был полным и ел вдоволь. Об этом пишет The Mirror.

Хозяйка пса, фотограф Жаклин Хенсли (Jacquelyn Hensley) из американского штата Иллинойс, признала, что Миллер действительно выглядит немного печальным, поскольку больше не получает много вкусных угощений. «Сейчас он более счастливый мальчик, хотя может и не выглядеть так», — рассказала женщина.

По словам Хенсли, благодаря диете и увеличению физических нагрузок питомец избавился от лишнего веса, который мог в будущем негативно отразиться на его суставах и общем состоянии здоровья. Миллера лишили его любимого арахисового масла и перестали подкармливать едой со стола, заменив ее низкокалорийным собачьим кормом и морковью в качестве угощения, также с ним стали вдвое дольше гулять, в результате чего пес за девять месяцев похудел на 11 килограммов. До диеты лабрадор весил 48 килограммов.

«Гораздо приятнее, когда он прыгает на меня и не валит с ног. Миллер получает много комплиментов о том, какой он красивый сейчас», — добавила американка.

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