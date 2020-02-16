Детский омбудсмен объяснила опасность Кобейна

Детский омбудсмен Татьяна Загородняя рассказала в своем исследовании об опасностях увлечения подростками японской анимацией и музыкой группы Nirvana. Подробности исследования приводит автор монографий по деструктивным проявлениям в молодежной среде в соцсетях Яна Амелина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, опасность представляет «кровавая, депрессивная и гомосексуальная» японская анимация. Также специалистам стоит обратить внимание на увлечение подростками музыкой группы Nirvana и ее исполнителем Куртом Кобейном.

Амелина объяснила, что в группу риска попадают те подростки, которые интересуются не его творчеством, а причиной его суицида. «Он четко демонстрирует зачастую интерес к депрессивно-суицидальным направлениям», — сказала специалист.

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Она привела в пример массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года, когда студент Владислав Росляков убил 20 человек, а затем покончил с собой. «Неслучайно его плей-лист состоял исключительно из суицидальных песен и групп», — сказала она.

Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна.

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