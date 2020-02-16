Помпео планировал скрыть встречу с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео планировал скрыть свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Помпео провел встречу с Лавровым в кулуарах конференции по безопасности 14 февраля. Издание полагает, что американская сторона явно хотела сохранить в тайне сам факт беседы. В частности, помощники Помпео не опубликовали никакой информации по ее окончании. О том, что такая встреча состоялась, стало известно из поста в Facebook представителя МИД России Марии Захаровой и от российских журналистов.

Сотрудник Госдепартамента подтвердил, что Помпео «отходил в сторону» с Лавровым, однако не сообщил подробностей. При этом он отрицает, что американское ведомство просило Россию не публиковать информацию о встрече. Один из российских журналистов из пула Лаврова рассказал, что американская сторона требовала обойтись без пресс-конференции, совместных заявлений и даже работы фотографов.

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14 февраля Мария Захарова рассказала об удививших словах Помпео после его встречи с Лавровым. «Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор Good luck («Удачи»). Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — написала представитель МИД.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. В ней принимало участие около 600 политиков, бизнесменов, ученых и представителей правозащитных организаций. Российскую делегацию возглавлял Лавров.

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