Помпео планировал скрыть встречу с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео планировал скрыть свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что Помпео провел встречу с Лавровым в кулуарах конференции по безопасности 14 февраля. Издание полагает, что американская сторона явно хотела сохранить в тайне сам факт беседы. В частности, помощники Помпео не опубликовали никакой информации по ее окончании. О том, что такая встреча состоялась, стало известно из поста в Facebook представителя МИД России Марии Захаровой и от российских журналистов.
Сотрудник Госдепартамента подтвердил, что Помпео «отходил в сторону» с Лавровым, однако не сообщил подробностей. При этом он отрицает, что американское ведомство просило Россию не публиковать информацию о встрече. Один из российских журналистов из пула Лаврова рассказал, что американская сторона требовала обойтись без пресс-конференции, совместных заявлений и даже работы фотографов.
14 февраля Мария Захарова рассказала об удививших словах Помпео после его встречи с Лавровым. «Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор Good luck («Удачи»). Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — написала представитель МИД.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. В ней принимало участие около 600 политиков, бизнесменов, ученых и представителей правозащитных организаций. Российскую делегацию возглавлял Лавров.