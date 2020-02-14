Захарова рассказала об удививших словах Помпео после встречи с Лавровым

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об удививших словах госсекретаря США Майка Помпео после его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Соответствующий пост появился в Facebook.

«Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор "Good luck" ("Удачи" — прим.« Ленты.ру»). Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — написала Захарова.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в 2020 году с 14 по 16 февраля. В ней участвуют около 600 политиков, бизнесменов, ученых и представителей правозащитных организаций. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

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