Россиянка назвала себя больной и пообещала проткнуть печень соседу в самолете

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Неизвестная пассажирка устроила дебош на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Сочи. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована во «ВКонтакте».

На размещенном в сети ролике видно, как россиянка угрожает попутчикам расправой, нецензурно выражается, громко спорит с бортпроводниками и отказывается выполнять их требования со словами «сейчас будет паника».

«Еще раз ты меня будешь снимать, я тебе порежу все лицо, я отвечаю. Еще раз, и я в печень всажу тебе заточку, понял меня?» — пообещала буянящая женщина соседу. Кроме того, на другом видео слышно, как дебоширка объявляет, что она психически больна и два дня назад вышла из психиатрической больницы. По ее словам, «ей очень плохо» и она не понимает, где находится.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. В подписи к посту указано, что по прибытии в аэропорт нарушительницу встретили сотрудники полиции. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

22 января сообщалось, что жительница Башкирии устроила дебош во время авиаперелета в Объединенные Арабские Эмираты. По словам очевидцев, женщина находилась в нетрезвом состоянии, громко выкрикивала нецензурные выражения и бросалась на пассажиров.

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