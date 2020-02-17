Сообщение о смерти главы госпиталя в Ухане из-за коронавируса удалили

Газета Global Times удалила сообщение о смерти главы временного госпиталя в Ухане Лю Чжимина. На это обратил внимание Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В больнице, которой он руководит, сообщили, что Чжимин в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Чжимин стал первым главой медицинского учреждения, который скончался от коронавируса.

17 февраля стало известно о первом случае заражения вирусом россиянки. Туристка заболела на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.

Вспышка смертельного коронавируса впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая.

По данным на 17 февраля, количество инфицированных в провинции Хубэй превысило 58,1 тысячи, умерли 1696 человек, выздоровели — 6639 граждан.

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