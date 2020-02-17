США назвали крупнейшим шпионом в мире

Соединенные Штаты — крупнейший шпион в мире, настоящая «империя хакеров». Такое заявление сделал на онлайн-брифинге официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, передает ТАСС.

«Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве», — приводит агентство его слова. Гэн Шуан подчеркнул, что американская прослушка достигла уровня «настоящего бесчинства, беззакония и беспредела». Таким образом дипломат отреагировал на сообщения о многолетней операции спецслужб США и Германии по дешифровке секретных сообщений 120 стран мира.

О ней стало известно 12 февраля. The Washington Post опубликовал статью, в которой говорилось о многолетней операции разведок США и ФРГ по чтению секретной переписки более сотни стран. В ней отмечалось, что ЦРУ и БНД с 1970-х годов получали информацию от компании Crypto AG, которая предоставляла государствам устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений.

С 1958 года ЦРУ, а затем и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне. При этом, по данным издания, власти Швейцарии были в курсе деятельности разведок США и ФРГ.

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