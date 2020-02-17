Названа причина полета лайнера из Уфы в Москву вместо Пхукета

Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines, вылетевший из Уфы на Пхукет, полетел в другую сторону и приземлился в Москве из-за технической неисправности. Это агентству РИА Новости подтвердил представитель столичных экстренных служб.

По его словам, лайнер с 411 пассажирами и 12 членами экипажа отправился в аэропорт базирования на диагностику из-за того, что в кабине пилотов сработала сигнализация о неплотном закрытии багажного отсека. После этого пилот принял решение выработать топливо и отправить самолет на осмотр в аэропорт Шереметьево.

Позднее в Nordwind Airlines рассказали, что если бы самолет выжигал топливо над Уфой, экипаж нужно было бы отпускать на отдых, а запасного экипажа в столице Башкирии у авиакомпании нет. Изменение курса ускорило решение проблемы, резюмировал собеседник агентства.

Ранее 17 февраля в авиакомпании утверждали, что рейс изначально был запланирован с посадкой в Москве. Там самолет должен дозаправиться и высадить пассажиров, которые купили билеты именно до Москвы. «Вскоре самолет продолжит полет в Пхукет», — заверили в Nordwind Airlines.

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