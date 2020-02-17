Самолет из Уфы на Пхукет полетел в другую сторону и приземлился в Москве

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, отправившийся из Уфы в аэропорт острова Пхукет в Таиланде, после взлета сменил курс и прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Перевозчик заявил агентству, что самолет был перенаправлен в столичный аэропорт Шереметьево по техническим причинам.

Позднее в авиакомпании рассказали агентству «Москва», что рейс изначально был запланирован с посадкой в Москве. Там он должен дозаправиться и высадить пассажиров, которые купили билеты именно до Москвы. «Вскоре самолет продолжит полет в Пхукет», — заверили в Nordwind Airlines.

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