Появилось видео конфликта депутата партии Зеленского с журналистами

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа» Артем Дмитрук оказался в центре скандала после того, как выразил нежелание общаться с журналистами таких изданий, как «Радио Свобода» и LB.ua. Об этом передает «РБК-Украина» со ссылкой на видео, опубликованное в Facebook.

На видео зафиксирован момент, как журналистка издания LB.ua Диана Буцко задает украинскому депутату вопрос по поводу представления постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Дмитрук заявил, что принципиально не хочет отвечать на этот вопрос, однако, выразил готовность дать комментарии по этой теме журналистам из других СМИ.

Также источник пишет, что народный депутат попросил журналистку «Радио Свобода» Власту Лазур не провоцировать его, добавив, что готов общаться, но в другой обстановке.

В декабре прошлого года Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, признав руководителя НАБУ виновным в коррупции. Сытника признали виновным в нарушении части 1 статьи 172-5 административного кодекса Украины «Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков».

Имя Сытника также значилось в деле о вмешательстве Украины в американские выборы президента в интересах кандидата Хиллари Клинтон, которое возобновили в октябре.

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