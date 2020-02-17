Гренландия захотела продавать воду из тающих ледников

Правительство Гренландии хочет продавать воду из тающих ледников коммерческих компаниям. Об этом в интервью изданию Der Tagesspiegel заявил министр энергетики Гренландии Йесс Сване. По его словам, на данный момент имеются девять проектов, которые готовят экспорт воды и получили соответствующие лицензии. Всего Гренландия выдала 16 таких лицензий.

Сване отметил, что нехватка питьевой воды на планете будет возрастать, поэтому правительство хочет сделать ледниковую воду товаром, благодаря которому Гренландию будут знать во всем мире. Если не экспортировать воду из тающих ледников, она уйдет в никуда, подчеркнул министр.

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Ранее международная группа ученых зафиксировала ускорение таяния одного из самых опасных в мире ледников — глетчера Туэйтса в Западной Антарктиде. По их оценкам, его таяние способно повысить уровень моря во всем мире. Оказалось, что некоторые подводные части ледника в 2014-2017 годах таяли со скоростью 200 метров в год, что стало рекордом среди шельфовых ледников Антарктиды.

В октябре 2019 года стало известно, что таяние ледников не станет катастрофичным для главных водных артерий России. По словам члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата Станислава Кутузова, из-за того что в российских горах распределение осадков не делится на ярко выраженные сухой и влажный сезоны и проходит более равномерно, чем, например, в Андах, изменение стока из-за таяния ледников будет сглаженным.

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