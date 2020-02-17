«Морально устаревший» российский «Ихтиозавр» испытан

Глава корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов, говоря в феврале о завершении государственных испытаний перспективной торпеды, имел ввиду универсальную электрическую торпеду УЭТ-1Э, созданную в рамках опытно-конструкторской работы «Ихтиозавр», пишет военный эксперт Максим Климов в своем блоге mina030 на LiveJournal.

Завершение госиспытаний изделия специалист оценил положительно. «Самой критической и постыдной проблемой» торпеды эксперт назвал отсутствие телеуправления, которое делает изделие «морально устаревшим образцом оружия».

Материалы по теме Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В ноябре 2017 года академик Шамиль Алиев заявил, что после модернизации самая быстрая в мире торпеда «Шквал» останется неуправляемой, тогда как ее максимальная скорость вырастет.

533-миллиметровая торпеда УЭТ-1Э, согласно открытым источникам, имеет дальность хода 25 километров, дальность обнаружения подводных целей — 3,5 километра, скорость — 50 узлов. Также «Ихтиозавр» способен обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд. Торпеда создана «Дагдизелем».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!