Норвежский биатлонист получил смертельные угрозы из-за футболки с Путиным

Норвежский биатлонист Шостад Кристиансен рассказал, что получал смертельные угрозы после того, как опубликовал в соцсетях фотографию в футболке с президентом России Владимиром Путиным верхом на медведе. Слова спортсмена приводит Dagbladet.

По словам Кристиансена, он получал угрозы в Instagram и по почте, они приходили в основном от россиян и украинцев. Он отметил, что футболка с Путиным была не более чем шуткой, однако ни к чему хорошему она не привела.

Фотография появилась в Instagram норвежца в марте 2018 года и доступна до сих пор. Сам Кристиансен рассказывал, что не вкладывал в публикацию никакого политического смысла. Тем не менее он столкнулся с критикой, которую назвал заслуженной.

27-летний Кристиансен — чемпион мира 2019 года в смешанной и мужской эстафетах. В общем зачете Кубка мира нынешнего сезона он занимает десятую строчку.

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