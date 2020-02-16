Спорт
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Астон Вилла
Бирмингем
Сегодня
Начало в 17:00 (МСК)
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Англия - Премьер-лига • 26-й тур
Арсенал
Лондон
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Англия - Премьер-лига • 26-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Сельта
Виго
Испания - Примера • 24-й тур
Лацио
Рим
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Интер М
Милан
Италия - Серия А • 24-й тур
Челси
Лондон
Завтра
Начало в 23:00 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 26-й тур
Последние новости
Москва оценила слова США о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россиянка задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных
Кардиологи назвали способ почти вдвое снизить риск сердечного приступа
Стали известны подробности нападения на прихожан храма в центре Москвы
Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого Boeing
В Австралии разбился о скалы создатель саундтрека к «Бригаде»
Украина предложила совместно патрулировать границу в Донбассе
Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского
Киев призвали не строить «фантомные планы» по возвращению Крыма
Новости партнеров

Норвежский биатлонист признал силу «позорно» победившего на ЧМ Логинова

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Логинов
Александр Логинов

Норвежский биатлонист Шостад Кристиансен признал, что россиянин Александр Логинов был сильнее всех остальных соперников в спринте на чемпионате мира. Спортсмен призвал уважать общие правила, передает Aftenposten со ссылкой на NRK.

Кристиансен напомнил, что у Логинова действительно «темное прошлое», связанное с допингом, однако подчеркнул, что сейчас россиянин соревнуется со всеми на равных условиях. «Нужно уважать правила и принять, что в этой гонке он был сильнее всех», — подчеркнул норвежец.

15 февраля Логинов выиграл золото в спринте, пройдя дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Также в тройку призеров попали французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад.

После забега с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты. Так, швед Себастьян Самуэльссон, известный своей непримиримой позицией по отношению к отечественному спорту, назвал победу Логинова позором. Норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступила против его возвращения в спорт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bø langet ut mot gullvinneren: – Han fortjener ikke å være her
Норвежские биатлонисты посчитали Логинова недостойным золота чемпионата мира
Противник российского спорта назвал победу Логинова на чемпионате мира позором
Биатлонист Логинов завоевал золото ЧМ и прервал антирекорд сборной России
Другие материалы рубрики
Спорт00:0113 февраля

«На финише он был весь черный»

Бегуны теряли сознание и падали замертво: кому был нужен «забег смерти» спортсменов из СССР и США
09:53Сегодня

Российский вратарь вошел в историю НХЛ

08:36Сегодня

Восемь футбольных болельщиков погибли в ДТП

06:02Сегодня

Емельяненко одарил Кадырова и вызвал недовольство фанатов

Спорт00:0411 февраля
Сара Абитболь

«Он раздвигал нам ноги и дышал в шею»

Во Франции тренеры годами насиловали юных фигуристок. Кто и почему покрывал их?
02:30Сегодня

Российские конькобежцы выиграли ЧМ и установили мировые рекорды

23:4115 февраля

В Минспорта отреагировали на дисквалификацию Устюгова и предрекли новые санкции

22:2315 февраля

«Ливерпуль» вырвал победу у худшей команды АПЛ и выиграл 17-й матч подряд

Спорт00:06 8 февраля
Лионель Месси

Тихий властелин

«Барселона» стала заложником Месси. Не пора ли им разойтись?
22:1515 февраля

Логинов ответил на нападки иностранных биатлонистов

20:5215 февраля

Противник российского спорта назвал победу Логинова на чемпионате мира позором

19:0215 февраля

Норвежские биатлонисты посчитали Логинова недостойным золота чемпионата мира

Россия
Российские живодеры отрубили бездомному псу лапу и бросили на улице
Россия оценила отказ Нидерландов в просьбе самостоятельного суда по делу MH17
«Видно, как мало моих родственников в правительстве»
Племянники, братья и другие члены семьи Кадырова: кто из них управляет Чечней
Результат встречи бутовских вандалов с умной остановкой показали на фото
Стрелявший в собак из винтовки мужчина попал в голову семилетней девочке
Все материалы
Мир
Хуситы сбили военный самолет на границе с Саудовской Аравией
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Вечный палач
Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
США договорились с террористами и приблизились к выводу войск из Афганистана
Бешеный Майк
Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
В Африке подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия посетовала на невозможность выхода из сферы интересов России
Навал «СКР-6» на эсминец «Кэрон»«Мы понимали, что можем погибнуть»
В шаге от войны: как 32 года назад советский корабль протаранил американский крейсер у берегов Крыма
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Бывший спикер Рады после допроса сравнил Украину с зазеркальем
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Лукашенко счел Белоруссию «восточной Швейцарией»
Все материалы
Экономика
Новость о сносе канатки под Южно-Сахалинском оказалась фейком
В России рассказали о поставках нефти в Белоруссию
«Газпром» решил засудить Молдавию за долги
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Все материалы
Силовые структуры
Россия запросила у Канады документы по массовому убийству детей в 1942 году
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
В МВД началась проверка после банкета силовиков под лозунгом «Жизнь ворам!»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились кадры с места обнаружения тела закопанной на даче жены прокурора
Сообразили на троих
Три российские пенсионерки возродили закрытый водочный завод. Подпольный бизнес принес им миллионы
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Все материалы
Наука и техника
«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
Гиперзвуковые ракеты США будут ядерными
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Все материалы
Спорт
Середняк АПЛ выиграл третий из четырех последних матчей
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити» исключили из еврокубков на два сезона
Английский клуб оштрафовали на 30 миллионов евро. Почему это произошло?
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Игрок клуба АПЛ забил мяч прямым ударом с углового
Жажда мести
Попытка «Челси» взять реванш у МЮ и испытания для грандов — главные интриги тура АПЛ
Устюгов отреагировал на решение лишить его золотой медали Олимпиады в Сочи
«На финише он был весь черный»
Бегуны теряли сознание и падали замертво: кому был нужен «забег смерти» спортсменов из СССР и США
Все материалы
Культура
В новом фильме Marvel покажут пару супергероев-геев с ребенком
«Это как рейв, но 300 лет назад»
Шаманизм, фастфуд и дэнсхолл: как звучит самый эксцентричный японский дуэт
Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении
Терпи, пролетарий
Фильм о китайском заводе в Америке получил поддержку Обамы и «Оскар». Что с ним не так?
На татуировке Орландо Блума с именем сына обнаружили опечатку
Крутят как хотят
Кто выпускает самую странную музыку в России
Звезда «Реальных пацанов» отдала «огромную сумму денег» телефонным мошенникам
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Американский дизайнер выпустил обувь с надписями на русском языке
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Назван бренд самых надежных автомобилей
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
В моду вернулся еще один тренд из 90-х
Стильные мира сего
Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов
Гостья свадьбы перекрасила волосы по указу матери невесты и вызвала споры в сети
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
Бабушка пришла поддержать внука на соревнованиях и погибла от удара мячом
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Победитель лотереи закатил роскошную вечеринку для друзей после своей смерти
Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной своей мечты
Женщина подхватила смертоносную инфекцию при распаковке коробки
Партнерский материал
Таблетка от всего
Как избавить организм от вредного воздействия антибиотиков
Все материалы
Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class
Самый проходимый автодом
Видео: дом на колесах на базе Mercedes-Benz за 10 млн рублей — что внутри?
Toyota Supra стала мощнее и быстрее
Fiat Doblo
Чего мы не знаем о явно недооцененном итальянском «каблучке»?
Концепт Prophecy расскажет о будущем дизайне электрокаров Hyundai
Тест: что вы знаете о Subaru?
Квиз для поклонников самой «фанатской» японской марки
Рассекречена внешность и гамма двигателей нового «УАЗа»
Все материалы
Дом
Мишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
«Гаражную амнистию» предложили запустить в России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В Госдуме предложили давать cкидку на услуги ЖКХ отказавшимся от квитанций
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы