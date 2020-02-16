Норвежский биатлонист признал силу «позорно» победившего на ЧМ Логинова

Норвежский биатлонист Шостад Кристиансен признал, что россиянин Александр Логинов был сильнее всех остальных соперников в спринте на чемпионате мира. Спортсмен призвал уважать общие правила, передает Aftenposten со ссылкой на NRK.

Кристиансен напомнил, что у Логинова действительно «темное прошлое», связанное с допингом, однако подчеркнул, что сейчас россиянин соревнуется со всеми на равных условиях. «Нужно уважать правила и принять, что в этой гонке он был сильнее всех», — подчеркнул норвежец.

15 февраля Логинов выиграл золото в спринте, пройдя дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Также в тройку призеров попали французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад.

После забега с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты. Так, швед Себастьян Самуэльссон, известный своей непримиримой позицией по отношению к отечественному спорту, назвал победу Логинова позором. Норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступила против его возвращения в спорт.

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