Трамп на «Звере» открыл гонки во Флориде

Лидер США Дональд Трамп открыл гонку NASCAR Daytona 500 на президентском лимузине The Beast («Зверь»). Мероприятие прошло в американском городе Дейтона-Бич во Флориде, сообщает Fox News.

Перед началом гонки американский президент назвал собравшихся патриотами. Он добавил, что фанаты NASCAR никогда не забудут, что вне зависимости от победителя в гонке, главное — это Бог, семья и страна.

Трамп вместе с супругой Меланией проехали в бронированном президентском лимузине примерно четверть круга, дав команду гонщикам запустить свои двигатели.

Трамп стал не первым американским президентом, открывшим Daytona 500. Ранее гонки открывали его предшественники младший и старший Джорджи Буши, а также Рональд Рейган.

В феврале прошлого года во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup — Daytona 500 18 гоночных машин попали в аварию. Автомобили двигались плотной группой, когда две из них столкнулись. Из-за этого на треке возникла массовая авария. Никто из водителей не пострадал. Гонку прервали на некоторое время, а затем возобновили.

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