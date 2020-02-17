Роскомнадзор перекрыл доступ к сайтам с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам phreaker.pro и dublikat.eu, на которых содержались базы данных россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что перекрыли доступ к двум форумам, так как на них были как в продаже, так и в открытом доступе базы, содержащие персональные данные граждан России.

Таким образом ведомство потребовало от провайдеров и операторов связи ограничить доступ к phreaker.pro и dublikat.eu на территории России. Ресурсы также включили в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Согласно федеральному закону «О персональных данных», ресурсу требуется получить согласие граждан на обработку их данных в четко определенных целях. По данным ведомства, на сайте форумов этой информации не представлено.

В декабре 2019 года специалисты Роскомнадзора обнаружили зарубежный сайт, хранивший вне территории России личные данные миллиона россиян из 60 городов, а также информацию о жителях Казахстана. Ведомство аналогично потребовало ограничить доступ и к этом ресурсу.

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