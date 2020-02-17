Автобус с российскими туристами опрокинулся по дороге в Финляндию

Автобус с российскими туристами опрокинулся в кювет по дороге в Финляндию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автобус, в котором находились 19 человек, включая ребенка, выехал из Петрозаводска. На трассе «Сортавала» машина перевернулась.

В результате инцидента обошлось без пострадавших, помощь врачей не понадобилась.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

16 января в Ульяновской области 14 пассажиров автобуса пострадали в результате опрокидывания транспорта в кювет. Авария произошла из-за сильного гололеда. В МЧС ограничили движение междугородних рейсовых перевозок на территории области из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиров доставили до места назначения попутным транспортом.

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