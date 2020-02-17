Белоруссия пожаловалась на «шквал критики» со стороны России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на «шквал критики», который звучит по отношению к белорусским властям со стороны России. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что заявления российской стороны касаются сферы экономического сотрудничества Минска и Москвы. «Мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», — заявил он.

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Лукашенко подчеркнул, что между Белоруссией и Россией официально закреплена договоренность о поставке в республику 24 миллионов тонн нефти. «Вот и все», — резюмировал президент.

14 февраля Лукашенко заявил, что если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Он указал, что Москва еще не компенсировала потери от грязной нефти. «Поэтому, если не поставят в феврале, будем до двух миллионов тонн добирать», — констатировал глава республики.

Ранее белорусский лидер заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Он выразил уверенность, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии распорядился искать возможности альтернативных поставок. Также Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу и заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых.

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