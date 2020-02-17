Двух пропавших российских школьников нашли мертвыми в реке

Спустя сутки поисков двое десятилетних мальчиков из Обливского района Ростовской области были найдены мертвыми в реке недалеко от места исчезновения, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
«По предварительным данным, их смерть наступила в результате утопления в воде», — говорится в публикации.
В СК отметили, что дети пропали 16 февраля. Они пошли гулять на берег реки Чир на окраине станицы Обливская и не вернулись домой. Во время осмотра места их прогулки и были найдены следы от обуви пропавших школьников, ведущие к реке. Следователи пришли к выводу, что мальчики пошли по льду на противоположный берег.
По факту смерти несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства их гибели.
10 февраля в Петербурге сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, которых унесло на льдине в Финском заливе после того, как лед дал трещину.