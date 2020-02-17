Популярные черные пирожные сочли расистскими

Пекарня в немецком Кельне оказалась в центре расистского скандала из-за продажи спорной выпечки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Часть пирожных, например, безе, покрытые обычным шоколадом, имели украшения в виде больших черт лица — глаз, носа и пухлых красных губ, на некоторых были также несуразные головные уборы. В то время как у белых пирожных из отличительных черт были только очки, губы и фески. Известно, что этот тип пирожных под названием «Шоколадный поцелуй» популярен в стране, особенно в во время февральского ежегодного карнавала в Кельне.

После привлечения внимания к этим пирожным в Германии началась дискуссия, насколько уместными являются такие пирожные. Отмечается, что некоторые пользователи Twitter сочли их оскорбительными, увидев в их производстве «колониально-расистское мышление», и потребовали наказание для владельца пекарни. Сам он парирует, что у него не было никаких расистских мыслей, а подобная выпечка производится для карнавала с 1960-х годов.

В ноябре 2019 года сообщалось, что трое немецких школьников оказались под следствием после экскурсии в музей, организованный в бывшем концлагере Бухенвальд: они включали на телефоне антисемитские песни и подпевали им. Как рассказали полицейские, это произошло, когда школьники из города Грюнберг ехали в автобусе, возвращаясь с экскурсии. Всем троим нарушителям по 14 лет.

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