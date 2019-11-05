Немецкие школьники съездили в концлагерь и оскорбили евреев

Трое немецких школьников оказались под следствием после экскурсии в музей, организованный в бывшем концлагере Бухенвальд: они включали на телефоне антисемитские песни и подпевали им. Об этом со ссылкой на представителей полиции сообщила 4 ноября газета Hessenschau.

Как рассказали полицейские, это произошло, когда школьники из города Грюнберг ехали в автобусе, возвращаясь с экскурсии. Инцидент произошел 15 октября. Сообщается, что школа уже наказала подростков, но полиция начала разработку дела только на прошлой неделе. Всем троим нарушителям — по 14 лет.

На сообщения о произошедшем отреагировал министр культуры федеральной земли Гессен Александер Лорц. «Ненавистнические песни и оскорбления — это совсем не пустячные проступки. Мы должны отчетливо показать молодежи, что в нашей стране такого не терпят».

Как отмечает издание, школа, в которой учатся юные нарушители, была много раз отмечена за эффективную работу по противодействию экстремизму и в 1996 году награждена как «Школа без расизма».

Нацистский концентрационный лагерь Бухенвальд работал с 1937 по 1945 год. По оценкам историков, там погибло около 56 тысяч заключенных.

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