Бывший глава российского оборонного завода пожаловался на побои следователя

В московском СИЗО №5 («Водник») бывший гендиректор производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрей Трубкин пожаловался на побои следователя. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает газета «Московский комсомолец».

По словам Трубкина, он был вызван к следователю для ознакомления с материалами дела, там правоохранитель якобы вывернул ему руку. Врачи, осмотрев Трубкина, наложили ему фиксирующую повязку.

Бывший гендиректор написал заявление в Следственный комитет России по факту случившегося. Отмечается, что в следственных комитетах СИЗО ведется видеонаблюдение — члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) запросили видеозапись произошедшего.

Трубкин был задержан в феврале 2019 года в Подмосковье. Он подозревается в выводе и хищении денежных активов ОАО НПП «Темп» имени Короткова. Как установило следствие, деньги выводились на счета фирм-однодневок как оплата за выполненные работы и услуги, а затем обналичивались. В отношении него было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве.

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