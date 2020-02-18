Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку

Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках в столице Андрея Баршая к трем годам условно. Об этом сообщило издание «Медиазона».

Баршая признали виновным по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Прокуратура просила для него 3,5 года колонии. По версии следствия, на акции 27 июля 2019 года Баршай толкнул в спину сотрудника Росгвардии Александра Козлова. Тот рассказал, что испытал «физическую боль», но не обращался за помощью.

В зале суда Козлов заявил, что у него нет претензий к Баршаю и он «хотел бы ограничиться условным сроком». Баршай не признал вину, однако извинился перед потерпевшим.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Правоохранители задержали более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел.

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