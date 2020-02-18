Американские скауты объявили о банкротстве после педофильского скандала

Организация бойскаутов Америки (The Boy Scouts of America, BSA) решила объявить о своем банкротстве из-за разгоревшегося педофильского скандала, сообщает NBC News.

Против организации открыто крупнейшее дело: более 300 пострадавших из всех регионов США подали заявления после того, как в стране прошла реформа, увеличившая срок исковой давности по делам о сексуальном насилии.

Как пояснил прессе представитель организации, у объявления о банкротстве «две цели: обеспечить всем жертвам справедливую компенсацию и сохранить скаутское движение для будущих времен». Некоммерческая организация планирует воспользоваться главой 11 Кодекса о банкротстве, чтобы создать специальный фонд для компенсаций и выплатить их быстрее и эффективнее.

Президент BSA Роджер Мосби подчеркнул, что ее руководители настроены добиться справедливости для всех, кто оказался жертвой растления, будучи скаутом. Он отметил, что сейчас быть бойскаутом безопаснее, чем когда-либо — более 90 процентов обвинений относятся к случаям более чем 30-летней давности.

В апреле 2019 года сообщалось, что с 1944 по 2016 год сексуальным домогательствам подверглись около 12 тысяч несовершеннолетних скаутов.

BSA существует с 1910 года и объединяет более 2 миллионов скаутов и примерно 960 тысяч взрослых волонтеров.

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