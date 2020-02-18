Дагестанские чеченцы объявили о национальном митинге

Чеченцы, проживающие в Дагестане, объявили о проведении национального митинга 22 марта. Такое решение было принято на 11-м съезде дагестанских чеченцев в Хасавюрте, посвященном вопросу восстановления Ауховского района, сообщает «Кавказский узел».

Отмечается, что на съезд не были приглашены дагестанские журналисты, репортаж о мероприятии показали в ночных новостях чеченского телеканала «Грозный» в тот же день, 15 февраля.

Делегаты съезда обсудили восстановление Ауховского района в прежних границах и раскритиковали планы руководства Дагестана и Новолакского района республики передать 150 гектаров сельскохозяйственных земель, попадающих под программу восстановления, под строительство рынка. По словам председателя общественной организации «Аух» Султана Шавхалова, чеченцы предлагали дагестанским властям проект, который позволит решить вопрос на 60-70 процентов без расходования бюджетных средств, однако он не был принят к рассмотрению.

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Опрошенные изданием жители Чечни отметили, что решение вопроса Ауховского района затянуто, однако это требует взвешенности и продуманности. Пользователи социальных сетей, обсуждавшие съезд в Хасавюрте, выразили готовность выйти на митинг. Реакции дагестанских властей на мероприятие пока нет.

Вопрос восстановления Ауховского района обсуждался неоднократно. В 2016 году проживающие в Новолакском и Казбековском районах чеченцы обратились к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в решении ситуации.

В октябре 2012 года занимавший тогда должность председателя Счетной палаты Сергей Степашин попросил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева выделить дополнительные 6,6 миллиарда рублей на переселение лакцев из граничащего с Чечней Новолакского района. Он опасался обострения отношений между двумя народами.

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Ауховский район был образован в октябре 1943 года, туда передали села чеченцев-аккинцев. Однако уже в феврале 1944 года больше трех тысяч семей численностью почти 15 тысяч человек были депортированы. На их место переселили часть жителей Кулинского и Лакского районов Дагестана — всего около шести тысяч человек, а район переименовали в Новолакский.

В 1956 году чеченцам разрешили вернуться на родину, но не позволили им заселяться на территории бывшего Ауховского района. В 1991 году на съезде народных депутатов Дагестана было принято решение восстановить Ауховский район, а лакское население переселить на территории Кизилюртовского района и Кировского района Махачкалы. В настоящий момент переселение не завершено, затягивание процесса в разное время объясняли нехваткой средств.

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