Российский полицейский выстрелил собаке в голову и отпинал ее

В Вологде местный участковый выстрелил собаке в голову и отпинал ее. Об этом сообщается в группе «"ВЕЛЕС" Общество защиты животных Вологда» во «ВКонтакте» .

После инцидента сотрудник правоохранительных органов в течение полутора часов не давал оказать животному помощь, так как «ему надо для протокола описать место применения оружия, чтобы отчитаться». Это значительно ухудшило состояние здоровья собаки». Пользователи группы отмечают, что полицейский был нетрезв.

В региональном управлении МВД высказали свою версию случившегося, уточняют «Вести.ру». По данным ведомства, в дежурную часть обратилась местная жительница и пожаловалась на агрессивную собаку. По указанному адресу прибыл участковый, там он увидел собаку без ошейника, которая якобы проявляла агрессию. Он решил ее обезвредить при помощи табельного пистолета, так как не смог установить хозяев пса. В ведомстве опровергли информацию, что сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МВД начали проверку по факту случившегося.

14 февраля сообщалось , что мировой суд Хабаровского района приговорил к трем годам и девяти месяцам общего режима жителя села Некрасовка, который до смерти избил собаку своего родственника.

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