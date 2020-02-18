Недопустимость вмешательства в дела России захотели закрепить в Конституции

Недопустимость вмешательства в дела России следует закрепить в Конституции, считает член рабочей группы по поправкам в основной закон Ярослав Нилов. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 февраля.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отметила, что юридическую конструкцию можно еще обсуждать, но «наступило время расставлять акценты и в этой области».

В ноябре 2019-года сообщалось, что попытки вмешательства иностранных государств в дела России были зафиксированы в 17 регионах. Всего в этой деятельности, по данным нижней палаты парламента, участвовали более 50 юридических лиц и физических лиц.

В сентябре прошлого года российская сторона предложила создать и подписать европейским партиям меморандум о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

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