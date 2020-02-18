Россия утилизирует «Керчь»

Большой противолодочный корабль (БПК) «Керчь» проекта 1134Б (шифр «Беркут-Б»), входивший в состав Черноморского флота (ЧФ) России, будет утилизирован, сообщает ТАСС.
«Основные работы планируются на 2021 год», — сказал агентству источник в судоремонтной отрасли Крыма.
Церемония вывода «Керчи» из состава ЧФ состоялась ранее. БПК, который до пожара, случившегося в ноябре 2014 года, планировалось сделать флагманом ЧФ, был последним кораблем проекта 1134Б.
В декабре 2019 года на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар.
В декабре 2014 года ТАСС, ссылаясь на источники в судостроительной отрасли, написало, что утилизация «Керчи» начнется в 2015 году.
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