Служившим в украинской армии в Крыму присвоили звания ветеранов

Служившим в украинской армии в Крыму военным присвоили звания ветеранов. Соответствующий закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О ветеранах"» во вторник, 18 февраля, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в Крыму. Обязательное условие для получения звания «Ветеран военной службы» — проживание на полуострове в момент его присоединения к России в марте 2014 года.

Также статус ветерана присваивается гражданам, имеющим общую продолжительность военной службы от 20 лет в Вооруженных силах СССР, Украины и России, награжденным государственными наградами, знаками отличия и удостоенным почетных званий. Расходы на реализацию составят 500 тысяч рублей, за звание ветерана военной службы будут доплачивать 500 рублей на человека.

В июне прошлого года сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет присваивать звание ветерана тем, кто служил в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму и Севастополе, когда они входили в состав Украины.

Крым присоединился к России по итогам референдума 2014 года. Киев, ряд стран Евросоюза и США не признают результаты голосования, считая полуостров оккупированной территорией. Москва заявила, что все нормы международного права были соблюдены и статус Крыма не является предметом дискуссий.

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