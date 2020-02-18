«Самая красивая наркоманка России» нашла виноватого в своем приговоре

Приговор в виде тюремного заключения на один год и восемь месяцев героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова (Тэо Логос), которую прозвали «самой красивой наркоманкой» России, якобы получила по вине своего адвоката Никиты Таранищенко. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

Она обвинила адвоката в том, что тот, якобы «рассчитывая на юридическую безграмотность человека, связанного с употреблением тяжелых наркотиков», рекомендовал ей «такие вещи, которые, при объективной оценке, подзащитному явно пойдут не на пользу». Какие именно, девушка не уточнила, однако подчеркнула, что независимые адвокаты и «бывалые сидельцы» подтвердили, что рекомендациям Таранищенко ей следовать не стоило.

Глазова также рассказала, что ее адвокат якобы агрессивно реагировал на все ее вопросы и называл ее тварью и сволочью. По ее словам, Таранищенко применял в работе такие методы, поскольку сама девушка не оплачивала его услуги. В комментариях она заверила, что адвокат работал по соглашению, а его услуги оплачивались из фондов Михаила Ходорковского и Андрея Рылькова, чью поддержку он якобы пытался растянуть, сознательно добиваясь для нее реального срока. Глазова утверждает, что после решения судя Таранищенко хотел «написать апелляцию и сорвать с фондов, оплачивающих его услуги, дополнительную копейку».

«Я давно раскусила этого горе-адвокатишку, но, <...> продолжая верить в лучшее в людях, надеялась, что все не так плохо... В конечном итоге даже моя мама — непрошибаемый скептик — признала, что все оказалось именно так, как я и говорила», — пожаловалась Глазова.

Ранее Кузьминский суд столицы приговорил Глазову к году и восьми месяцам тюрьмы. Девушку признали виновной в незаконном обороте наркотиков (часть 1 Статьи 228 УК). Полиция не смогла найти ее, на судебное заседание она не явилась и была объявлена в розыск.

В январе Анна Глазова была задержана с банкой вещества серого цвета. Предположительно, там было 0,4 грамма героина. На нее составили административный протокол по статье 6.8 КоАП («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ»). До этого ее задерживали с героином массой 1,73 грамма и отпустили под обязательство о явке, но она не пришла на допрос.

В декабре 2018 года в интернет-издании «Батенька, да вы трансформер» вышла статья, в которой девушка рассказала о себе. Она говорила, что 10 лет употребляет героин, при этом работает моделью, программисткой и якобы продолжает вести полноценную жизнь. В интернете ее назвали «самой красивой наркоманкой России». Часть российской аудитории раскритиковала публикацию за позитивную подачу информации о жизни наркозависимых. По требованию Роскомнадзора статья заблокирована.

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