Россиянка родила и выбросила новорожденную в окно

В Буденновске Ставропольского края 18-летняя местная жительница дома родила ребенка и выбросила новорожденную дочь из окна первого этажа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Женщина родила 15 февраля в квартире. По версии следствия, она завернула новорожденную в полотенце и выбросила. Под окнами ребенка нашла соседка. Женщина вызвала скорую, благодаря чему девочку удалось спасти.

Материалы по теме «Ощущение тоски, плаксивости и гнева» Тысячи россиянок страдают от послеродовой депрессии. Почему она смертельно опасна

В отношении матери новорожденной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на преступление») и части 1 статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Дальнейшую судьбу новорожденной определят сотрудники органов опеки и попечительства.

Ранее сообщалось о жительнице Санкт-Петербурга, которая чуть не выбросила двухлетнюю дочь из окна из-за нервного срыва. Россиянка с маленьким ребенком на руках начала выбрасывать из квартиры личные вещи около 7 утра в субботу, 14 декабря. Прибывшие по вызову соседей экстренные службы растянули под окнами тент на случай, если малыш упадет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru