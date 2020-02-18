Собчак нецензурно ответила на обвинения в плагиате

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своем отношении к плагиату. В Instagram-посте она рассказала, используя нецензурные выражения, что постоянно сталкивается с тем, что ее идеи и даже внешний вид копируют, однако не считает, что с этим нужно бороться, потому что плагиаторы сразу же начнут предъявлять ответные обвинения.

По словам телеведущей, многие YouTube-блогеры, снимавшие интервью в студиях, после появления шоу «Осторожно, Собчак!» присвоили его формат и начали встречаться с гостями в кафе или ходить к ним в гости. Кроме того, она посчитала, что ее президентская кампания и внешний вид вплоть до формы очков также были скопированы.

Однако Собчак заявила, что ее не расстраивает то, что она постоянно сталкивается с плагиатом. «Надо изобретать дальше, перепридумывать и быть впереди», — написала она, добавив, что тот, кого копируют, может этим гордиться.

Говоря о борьбе с плагиатом, Собчак назвала ее бессмысленной. По ее мнению, если тот, кого копируют, пытается обратить на это внимание, его самого сразу же обвиняют в плагиате чужих идей.

Ранее в феврале телеканал RTVI упрекнул Первый канал в копировании телешоу Doc Talk. Как сообщалось на сайте телеканала, программа «Док-Ток», одной из ведущих которой стала Собчак, похожа на их передачу не только по названию, но и по формату.

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