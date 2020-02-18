Шойгу напомнил о невыполнении США обещаний по Ракке

США не выполнили обещание по восстановлению сирийского города Ракка, который пострадал после американских авиаударов. Об этом рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу после встречи глав МИД и Минобороны России и Италии в формате «2+2», передает ТАСС.

«Все помнят ковровые бомбардировки и уничтожение такого города, как Ракка. Тогда США было сказано, что они восстановят Ракку, выделят средства», — отметил министр. Он указал на то, что до сих пор в населенном пункте «даже не начато разминирование» и каждый месяц от оставшихся снарядов погибают более 50 мирных жителей.

Шойгу также заявил, что во время переговоров с итальянской стороной, помимо Сирии, обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, контролем над вооружениями, нераспространением оружия массового уничтожения, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру». Еще одной темой стало восстановление регулярных российско-итальянских контактов по линии военных ведомств. Министр отметил, что в настоящее время сотрудничество с Италией переживает непростой период, «однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями».

Ракка была захвачена террористами весной 2013 года, а в 2014-м ее провозгласили столицей «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России). Из-за этого из города бежали более 250 тысяч жителей. В октябре 2017 года в Ракку вошли передовые отряды сирийской армии.

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