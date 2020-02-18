Раввина задержали за «медленную ходьбу» на Храмовой горе

Полиция Израиля 18 февраля задержала раввина и бывшего депутата от правоцентристской партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» Иегуду Глика за нарушение правил нахождения на территории мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Видео задержания политика опубликовано на YouTube.

Полиция посчитала, что израильский раввин «шел слишком медленно» по территории мечети, расположенной в районе Храмовой горы, и нарушил правило, установленное для посетителей-евреев, пишет The Jewish Press.

По словам источника, бывший депутат прогуливался по территории мечети в сопровождении двух членов Конгресса США.

Глик неоднократно появлялся на Храмовой горе, чем вызывал недовольство среди мусульман. Раввин — лидер движения «Халиба», которое борется за права евреев на Храмовую гору.

Споры из-за прав на Храмовую гору не раз становились причиной конфликтов между проживающими в регионе иудеями и мусульманами. Летом 2017 года израильские полицейские застрелили троих палестинцев на Храмовой горе. Тогда же между верующими и сотрудниками полиции возле Аль-Аксы произошла драка из-за усиления мер безопасности в мечети.

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