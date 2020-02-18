Российская студентка оказалась на грани отчисления из-за отказа надевать юбку

В Челябинске студентка второго курса железнодорожного отделения №2 профессионального колледжа оказалась на грани отчисления из-за отказа надевать на занятия юбку вместо брюк. Об этом сообщило издание 74.ru.

Мать девушки рассказала, что ближе к зиме родители подняли вопрос о виде формы из-за холодной погоды, и студенткам разрешили ходить в брюках. Однако позднее директор отделения Сергей Смородин начал «прижимать» учащихся и высказывать недовольство. 4 февраля в колледже была линейка, на которую девушка пришла в брюках. В тот день Смородин отчитал ее при всех и пригрозил отчислить за внешний вид, несмотря на то что студентка была одета в классическую одежду.

5 февраля Смородин позвонил матери девушки, «грубо с ней поговорил» и вызвал в колледж. «Единственная претензия — что Лиза ходит в брюках, а он этого не позволял. И каждый раз подчеркивал, что она его личные требования не выполняет. Хотя эти требования нигде не прописаны», — пояснила женщина.

Как пишет 74.ru, в разговоре с матерью студентки Смородин объяснил свое требование тем, что в колледже есть парни, которые «падают с лестниц, когда видят обтянутую брюками пятую точку девочек».

По словам матери, из-за конфликта ее дочери пришлось обратиться к психологу, у нее также начались проблемы со здоровьем. Тогда женщина обратилась в Минобрнауки, Минздрав, Роспотребнадзор, администрацию города, администрацию президента и в «Единую Россию». В письме, адресованном директору колледжа Андрею Чеснокову, она написала, что обеспокоена и насторожена «столь пристальным вниманием 66-летнего мужчины к внешности и одежде несовершеннолетней дочери, и маниакальным стремлением педагога публично оскорблять и унижать студенток».

Смородин в свою очередь пояснил, что в колледже есть установленная форма одежды, у парней с брюками, у девушек — с юбками. Директор отделения заявил, что, разрешив девушкам надевать брюки, он поступил «как дед» и отменил свое решение, потому что в колледже «много парней». По его словам, под уведомлением о необходимости носить юбку студентка написала «Ознакомлена, но несогласна». Он также сказал, что на мать девушки можно «подавать за клевету» из-за ее слов о маниакальном стремлении публично оскорблять девушек.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что проверят действия Смородина. Там уточнили, что нарушение дресс-кода — не повод для отчисления. Проверку также начали сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних.

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