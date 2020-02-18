Офис Зеленского анонсировал срочное заседание СНБО из-за ситуации в Донбассе

Офис президента Украины анонсировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

Заседание состоится с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. В то же время пресс-служба украинского лидера не обнародовала информацию об участии в брифинге президента Украины Владимира Зеленского, а также теме заседания СНБО.

Вместе с тем, ранее во вторник, 18 февраля стало известно, что вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.

В штабе Операции Объединенных сил (ООС) заявили, что военные ЛНР попытались прорваться через линию соприкосновения. Вооруженные силы Украины понесли потери, сообщили в ООС. «Под огневым прикрытием российские оккупанты Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру») перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения», — подчеркнули в украинском командовании.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



