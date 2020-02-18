Отдых за границей помог тучной девушке похудеть на 35 килограммов

Тучная жительница английского города Бредфорд, графство Уэст-Йоркшир, похудела на 35 килограммов после унизительного отдыха за границей. Об этом сообщает газета The Sun.
26-летняя Шеннон Палмер (Shannon Palmer) рассказала, что в марте 2017 года сгорел родительский дом, где она провела детство. Вдобавок к этому, на следующий день она лишилась работы. В результате девушка впала в депрессию и пристрастилась к еде на вынос и газированным напиткам Irn-Bru. Всего за несколько месяцев она поправилась до 110 килограммов.
По словам Палмер, она решила привести себя в форму в сентябре 2018 года, когда отдыхала в испанском городе Салоу. Во время отпуска она стыдилась своего тела и боялась выйти на пляж в бикини. В ноябре она начала придерживаться программы похудения и всего за год сбросила 35 килограммов благодаря правильному питанию. Она подчеркнула, что ей удалось избавиться от лишнего веса без походов в тренажерный зал и занятий спортом.
«Я просто ем здоровую пищу и изредка балую себя вредной едой, которую люблю, — отметила Палмер. — Сейчас я намного больше уважаю себя. Очень важно заботиться о себе».
Ранее сообщалось, что жительница английского города Батли, графство Западный Йоркшир, начала правильно питаться, занялась спортом и за год похудела на 76 килограммов. Британка поправилась до 157 килограммов из-за любви к вредной еде на вынос и малоподвижного образа жизни.