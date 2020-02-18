Турецким поставщикам запретили везти в Россию свои помидоры

Сотни грузовиков из Турции, перевозящие более пяти тысяч тонн помидоров, более недели стоят на границе Украины с Россией. Им запрещен въезд в страну. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.

Материалы по теме Помидор, уходи Турки готовятся прогнать Эрдогана. Им помогут фанат России и кандидат от народа

Турецкие поставщики начали отправлять дополнительные партии товара к границе после того, как 31 января стало известно о намерении Минсельхоза России увеличить квоту импорта томатов из Турции со 150 тысяч до 200 тысяч тонн в год. Однако пока действует старая квота, из-за чего грузовики стоят без дела.

По словам владельца одной из компаний-экспортеров Али Учака, Россия перестала пропускать турецкие помидоры через границу 8 февраля, с тех пор на ней скопились около 250 машин. Он отметил, что каждый грузовик перевозит около 20 тонн томатов и они все испортятся, если поставщикам не удастся пересечь границу в течение двух дней. Потери турецких компаний могут составить порядка 20-30 миллионов долларов. Некоторые экспортеры уже вернули свои грузовики в Турцию, еще несколько компаний пытаются продать товар на украинском рынке.

В Минсельхозе 12 февраля сообщили, что квота на импорт турецких помидоров еще не выработана, поставлено около 144 тысяч тонн товара. В ведомстве также отметили, что приказ на увеличение квоты подписан и готовится к направлению на регистрацию в Минюст.

Ввоз турецких помидоров в Россию был запрещен после того, как в 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Импорт снова разрешили в октябре 2017 года, но были установлены квоты. Сначала они равнялись 50 тысячам тонн товара в год, потом их увеличили до 100 и 150 тысяч тонн.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!