Тутберидзе вспомнила об исключении Загитовой из группы

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вспомнила о причинах исключения россиянки Алины Загитовой из своей группы. Об этом она рассказала в эфире японского телевидения, перевод беседы со специалистом предоставлен «ИноСМИ».

«Причины исключения Алины из группы? Да, был такой момент, что она, видимо, начала думать, что если ей удалось попасть в группу, то она вскоре станет звездой и можно успокоиться. Она как-то много стала уделять времени быту и обычной жизни», — заявила Тутберидзе.

«Если фигуристка не поймет предупреждений тренера, то может настать день, когда ей скажут: "До свидания"», — добавила она.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. 17-летняя фигуристка сосредоточилась на участии в ледовых шоу.

Загитова — олимпийская чемпиона Пхенчхана. Также в активе ученицы Тутберидзе победы на чемпионатах мира и Европы.

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