Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала о процессе отбора в свою команду. Ее слова приводит «ИноСМИ» со ссылкой на японский канал TV Asahi.

«Всех приходящих фигуристок я сразу веду на лед. Там мне решение подсказывает мое внутреннее чувство. Если я не ощущаю в себе какого-то "звоночка", то, скорее всего, не беру очередную ученицу», — заявила тренер. Тутберидзе отметила, что задается вопросами, сможет ли принять и полюбить фигуристку, и на основе этих ответов принимает решение.

В группе Тутберидзе занимаются Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занявшие весь пьедестал на последнем чемпионате Европы. До приостановки карьеры у тренера работала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Оценивая итоги европейского первенства, спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф рассказал о риске, который несет спорту триумф юных российских фигуристок. Он посчитал, что россиянки показывают детское катание и их скорый уход из спорта похож на работу фабрики.

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