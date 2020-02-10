Призерка ЧМ рассказала правду о 200 прыжках на тренировках у Тутберидзе

Серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева в интервью YouTube-каналу QAZSPORT TV рассказала о тренировочном в процессе в группе Этери Тутберидзе.

Турсынбаева призналась, что никто не заставляет спортсменов выполнять по 200 прыжков на тренировке, но они сами хотят улучшать результаты. По ее словам, если фигурист хочет удачно выступить на соревнованиях, то продолжает оттачивать свои элементы. «Если прыжок стабильный, то он откатает чисто. Никто исподтишка никого не заставляет», — подытожила спортсменка.

В этом сезоне Турсынбаева участвовала только в коммерческом турнире Shanghai Trophy, став там второй после россиянки Евгении Медведевой. С остальных соревнований она снялась из-за травмы.

Турсынбаева перешла в группу к Тутберидзе в 2018 году, покинув команду канадца Брайана Орсера. После возвращения в Россию фигуристка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Японии, первой в истории выполнив четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

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