Миру предрекли убытки в триллионы из-за проблем с экологией

Потери мировой экономики из-за проблем с экологией могут достигнуть восьми триллионов фунтов стерлингов (660,72 триллиона рублей) в течение 30 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Основной удар придется на США, Японию и Великобританию. Согласно исследованию, ежегодные убытки из-за ухудшения экологической ситуации, сокращения разнообразия видов животных, вырубки лесов и осушения водоемов в этих странах к 2050 году могут сравняться с ежегодным совокупным финансированием пожарной службы, полиции, тюрем и судов.

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В Великобритании, к примеру, больше всего пострадает рыбная промышленность из-за сокращения популяций рыб, вызванного разрушением экосистем и утратой привычных мест обитания. Также стране предрекли многочисленные наводнения из-за ускорения эрозии береговой линии. Потери могут достигнуть 16 миллиардов фунтов стерлингов в год (1,32 триллиона рублей).

Кроме того, на восемь процентов вырастут мировые цены на древесину, на шесть процентов подорожает хлопок, на четыре — семена масличных культур и на три процента подорожают фрукты и овощи. По словам представителя фонда Карен Эллис, они дали только предварительную оценку предполагаемого ущерба, окончательная сумма может быть гораздо выше.

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