Названы самые ожидаемые фильмы года

Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года. Список из 77 картин опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Все проекты в нем разделены по дате премьеры. В феврале выйдут картины из перечня «Эмма», «Последнее, чего он хотел», «Зов предков» и «Человек-невидимка».

Весной критики советуют посмотреть ленты «Вне игры», «Вперед», «Банкир», «Бладшот», «Охота,» «Тихое место 2», «Мулан», «Святая Мод», «Новые мутанты», «История Beastie Boys», «Не время умирать», «Короли Шарм-Сити», «Перспективная молодая женщина», «Тролли. Мировой тур», «Антебеллум», «Черная вдова», «Блондинка в законе 3», «Скуби-ду», «Спираль», «Женщина в окне», «Форсаж 9», «Губка Боб в бегах», «Артемис Фаул» и «Неотразимый».

Летом ожидается выход таких фильмов, как «Чудо-женщина: 1984», «Кэндимен», «Душа», «Топ Ган: Мэверик», «На высоте», «Главный герой», «Миньоны: Грювитация», «Охотники за привидениями: Наследники», «Довод», «Круиз по джунглям», «Французский диспетчер», «Морбиус», «Айван, единственный и неповторимый», «Билли и Тед» и «Телохранитель жены киллера».

Среди осенних премьер издание выделило следующие: «Охотник на монстров», «Заклятие 3: По воле дьявола», «Без жалости», «King's man: Начало», «Множественные святые Ньюарка», «Дело чикагской семерки», «Смерть на Ниле», «Хэллоуин убивает», «Все говорят о Джейми», «Тихий омут», «Вечные», «Большой красный пес Клиффорд», «Годзилла против Конга», «Райя и последний дракон» и «Гигантик».

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