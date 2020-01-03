Названы самые ожидаемые фильмы года

Кинокритики Николас Барбер и Кэрин Джеймс назвали кинокартины, выхода которых в 2020 году следует ожидать с наибольшим энтузиазмом. Список опубликовала телерадиовещательная компания BBC.

Всего в него попали 14 фильмов, ранжированных по планируемой дате выпуска. Первой в рейтинге стала работа «Подлинная история банды Келли» австралийского режиссера Джастина Курзеля. Российская премьера картины намечена на 20 февраля текущего года. Второе место — у «Истории Дэвида Копперфилда» (режиссер — Армандо Ианнуччи, премьера в России — 7 мая). Третью позицию занял фильм ужасов Ли Уоннелла «Человек-невидимка» (российская премьера — 26 марта).

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Эксперты также включили в список самых ожидаемых фильмы «Не время умирать», «Перспективная молодая женщина», «Артемис Фаул», «Чудо-женщина: 1984», «Душа», «Топ Ган: Мэверик», «Довод», «Вестсайдская история», «Дюна», «Последняя дуэль» и «Новости со всего света».

В конце минувшего декабря Netflix опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов 2019 года. Компания поделилась данными по нескольким странам, однако статистика по России не приводилась. Так, в США в тройку лучших сериалов вошли «Очень странные дела», «Ведьмак» и «Академия "Амбрелла"». Среди картин на первом месте оказалось «Загадочное убийство».

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