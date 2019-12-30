Глава Сбербанка Герман Греф назвал свои любимые фильмы. О своих предпочтениях в кино он рассказал в эксклюзивном интервью «Ленте.ру».

«Безусловно, есть коллекция старых советских фильмов, которые можно смотреть до бесконечности. Мы их и смотрим до бесконечности. А еще для меня такой фильм — "Хороший год". Трудно найти более доброе, более светлое кино», — признался Греф.

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Глава Сбербанка также рассказал, что в праздничные дни любит смотреть «легкие комедии, которые тоже создают совершенно доброе и праздничное настроение». Еще одним фильмом, который нравится Грефу, оказалась лента Дэвида Финчера «Игра» — ее он смотрел «два или три раза».

«Хороший год» — драма режиссера Ридли Скотта, вышедшая в 2006 году. В ней рассказывается об успешном биржевом трейдере, который переезжает в Прованс, где начинает заниматься виноделием и постепенно приходит к переоценке своей жизни и ценностей. Главные роли в фильме сыграли Рассел Кроу и Марион Котийяр.

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