Умерла актриса из «Ангелов Чарли 2»

Американская актриса Джанет Дюбуа скончалась у себя дома в городе Глендейл, штат Калифорния. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что артистка умерла во сне. Ее кончина стала неожиданностью для семьи. За несколько недель до смерти Дюбуа появилась на встрече с поклонниками. Актрисе было 74 года.

Американским зрителям Дюбуа наиболее известна по роли в ситкоме «Добрые времена», выходившем с 1974 по 1979 год. Она играла роль Виллоны Вудс. Также актриса снялась в фильме «Ангелы Чарли 2: Только вперед» и сериалах «Скорая помощь», «Беверли-Хиллз 90210» и «Детектив Раш».

18 февраля сообщалось о смерти актрисы Келли Накахара, известной по роли сестры Келли в сериале «Чертова служба в госпитале МЭШ».