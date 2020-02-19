Умерла актриса из «Жутко громко и запредельно близко»

Актриса театра и кино Зои Колдуэлл скончалась в Нью-Йорке, США. Об этом ее сын Чарли Уайтхед сообщил изданию The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Артистке было 86 лет.

Последним фильмом с участием Колдуэлл стала драма «Жутко громко и запредельно близко» Стивена Долдри, в которой она сыграла бабушку главного героя Оскара (Томас Хорн).

Помимо этого, актриса снялась в фильмах «Пурпурная роза Каира» Вуди Аллена, «Рождение» и «Лантерн Хилл», сериалах «Великие представления» и «Дорога в Эйвонли», а также приняла участие в озвучке анимационной ленты «Лило и Стич». За свою работу в театре она удостоилась четырех премий «Тони».

18 февраля сообщалось о смерти актрисы Келли Накахара, известной по роли сестры Келли в сериале «Чертова служба в госпитале МЭШ».