Популярный в России мем оказался родом с Украины

Снимок с белым котом, стоящим на задних лапах за стеной, который лег в основу популярного в России мема, оказался родом с Украины. Автор фото, 26-летняя Валерия Борисенко из Одессы, рассказала Medialeaks о том, как появился ставший известным кадр.

По ее словам, фото было сделано в городе Болград Одесской области в 2015 году. Кота они увидели вместе с подругой, когда приехали в гости к родителям. К моменту их появления питомец уже застыл в неестественной позе, ничего специально для съемки делать не пришлось.

«Он просто замер и так стоял, смотря вдаль. Мы с подругой посмеялись, он взглянул на нас и продолжал так стоять», — пояснила Борисенко. По ее словам, лишь через несколько минут животное позволило подругам взять его на руки. С тех пор они больше не видели этого кота.

Оригинальный снимок до сих пор доступен в Instagram девушки. На нем нет двух невнимательных доберманов, которые известны по мему, собак добавили уже после в фоторедакторе.

Украинка подтвердила, что со временем начала регулярно встречать собственный снимок в сети. «Это было очень неожиданно, я удивилась», — рассказала девушка. Борисенко пояснила, что помнит дом, около которого встретила кота. В ее планы входит разузнать о его судьбе, а также угостить и узнать имя питомца.

Изображение стало популярным в 2018 году, после того, как авторы пабликов соцсети «ВКонтакте» превратили его в полноценный мем. Кот стал прятаться от чего угодно в лице двух грозных собак. Доберманы символизировали проблемы и неприятности, от которых кто-то в лице кота пытался скрыться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!