Албания передала России боевика «Исламского государства»

Власти Албании передали Москве боевика, воевавшего в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По данным службы, экстрадиция Расула Мислаева была организована ФСБ совместно с российской Генпрокуратурой, Национальным центральным бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Известно, что Мислаев выехал в Сирию в 2013 году, чтобы участвовать в боевых действиях против правительственных сил. В июле 2019 года его на основании российской ориентировки задержали в Албании и поместили под предэкстрадиционный арест.

В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО, проводятся необходимые следственные действия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!